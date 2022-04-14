Tokenomics de TAIX (TAIX)
Informations sur TAIX (TAIX)
TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally - without needing to know a single new language. Whether you're a solo streamer or a AAA studio, TAIX helps your content break through language barriers and reach new audiences.
TAIX is also a powerful tool for data collection. It builds a robust database of real-time audience and gameplay insights, which can be monetized across both B2B and B2C channels. Studios, brands, and platforms can tap into this intelligence to drive business decisions, while creators and players can participate in the value exchange of their data.
Built for the CHAIN, optimized for virality, and designed to turn every moment of gameplay into a monetization funnel.
Tokenomics et analyse de prix de TAIX (TAIX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TAIX (TAIX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de TAIX (TAIX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TAIX (TAIX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TAIX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TAIX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TAIX, explorez le prix en direct du token TAIX !
