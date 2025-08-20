Informations sur le prix de Tangible (TNGBL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.260735 $ 0.260735 $ 0.260735 Bas 24 h $ 0.280213 $ 0.280213 $ 0.280213 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.260735$ 0.260735 $ 0.260735 Haut 24 h $ 0.280213$ 0.280213 $ 0.280213 Sommet historique $ 21.28$ 21.28 $ 21.28 Prix le plus bas $ 0.02352368$ 0.02352368 $ 0.02352368 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -5.30% Variation du prix (7 j) -6.21% Variation du prix (7 j) -6.21%

Le prix en temps réel de Tangible (TNGBL) est de $0.263981. Au cours des dernières 24 heures, TNGBL a évolué entre un minimum de $ 0.260735 et un maximum de $ 0.280213, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TNGBL est $ 21.28, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02352368.

En termes de performance à court terme, TNGBL a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -5.30% sur 24 heures et de -6.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tangible (TNGBL)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 33,333,333.0 33,333,333.0 33,333,333.0

La capitalisation boursière actuelle de Tangible est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TNGBL est de 0.00, avec une offre totale de 33333333.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.80M.