Qu'est-ce que Tanuki Coin (TANUKI)

Tanuki is a Memecoin built in and for the Solana's ecosystem. Tanuki is a meme coin inspired by the legendary Japanese Tanuki, a mythical creature known for its magical powers and ability to bring luck and prosperity. We look at the tanuki for guidance at the beginning, as being a cute dog token with a unique animal is great, Tanuki is here to make memecoins great again. Launched stealth, with zero taxes, LP burnt and contract renounced, Tanuki is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Tanuki show you the way.

Prévision de prix de Tanuki Coin (USD)

Combien vaudra Tanuki Coin (TANUKI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tanuki Coin (TANUKI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tanuki Coin.

TANUKI en devises locales

Tokenomics de Tanuki Coin (TANUKI)

Comprendre la tokenomics de Tanuki Coin (TANUKI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TANUKI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Tanuki Coin (TANUKI) Combien vaut Tanuki Coin (TANUKI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de TANUKI en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de TANUKI à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de TANUKI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Tanuki Coin ? La capitalisation boursière de TANUKI est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de TANUKI ? L'offre en circulation de TANUKI est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TANUKI ? TANUKI a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TANUKI ? TANUKI a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de TANUKI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TANUKI est de -- USD . Est-ce que TANUKI va augmenter cette année ? TANUKI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TANUKI pour une analyse plus approfondie.

