Découvrez les informations clés sur Tanuki Coin (TANUKI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Tanuki Coin (TANUKI)

Tanuki is a Memecoin built in and for the Solana's ecosystem.

Tanuki is a meme coin inspired by the legendary Japanese Tanuki, a mythical creature known for its magical powers and ability to bring luck and prosperity.

We look at the tanuki for guidance at the beginning, as being a cute dog token with a unique animal is great,

Tanuki is here to make memecoins great again. Launched stealth, with zero taxes, LP burnt and contract renounced, Tanuki is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Tanuki show you the way.

Site officiel : https://tanuki-token.world