Tokenomics de TapDaDoge (RUN)
Informations sur TapDaDoge (RUN)
TapDaDoge is an interactive tap-to-earn game hosted on Telegram, inspired by the popular Chrome Dino game, known for its massive player base of 270 million monthly users. Built on the Binance Smart Chain blockchain technology, TapDaDoge offers players an entertaining and rewarding gaming experience infused with meme-inspired elements.
Setting itself apart as the pioneering BSC initiative, TapDaDoge is dedicated to promoting sustainability through innovative in-game tax and deflationary models. These features are seamlessly integrated to enhance user experience by emphasizing simplicity and efficiency, ultimately minimizing time commitments for players.
TapDaDoge’s main attraction is our diverse cast of NFT characters. They are not simply static images on a screen. The players controls them to jump over obstacles in the game, and, as they get better, their earning potential also increases.
The game is a simple exercise of hand-eye coordination, making it more approachable and eliminating the frustrations of learning a new game. Furthermore, our team is constantly at work to bring new features to the game (e.g. cosmetic items, environments, boosters.), ensuring TapDaDoge’s quality and longevity.
Tokenomics et analyse de prix de TapDaDoge (RUN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TapDaDoge (RUN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de TapDaDoge (RUN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TapDaDoge (RUN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RUN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RUN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RUN, explorez le prix en direct du token RUN !
Prévision du prix de RUN
Vous voulez savoir dans quelle direction RUN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RUN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.