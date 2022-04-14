Tokenomics de Tapify (TAP (BITCOIN))
Informations sur Tapify (TAP (BITCOIN))
Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.
Tokenomics et analyse de prix de Tapify (TAP (BITCOIN))
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Tapify (TAP (BITCOIN)), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Tapify (TAP (BITCOIN)) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Tapify (TAP (BITCOIN)) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TAP (BITCOIN) qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TAP (BITCOIN) pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TAP (BITCOIN), explorez le prix en direct du token TAP (BITCOIN) !
Prévision du prix de TAP (BITCOIN)
Vous voulez savoir dans quelle direction TAP (BITCOIN) pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TAP (BITCOIN) combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.