Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de TAPS en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de TAPS.

Le prix de TapSwapToken (TAPS) est actuellement de 0.00201545 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de TAPS en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de TapSwapToken (TAPS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de TapSwapToken en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de TapSwapToken en USD était de $ -0.0000529597.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de TapSwapToken en USD était de $ -0.0007110279.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de TapSwapToken en USD était de $ -0.0015295846597190228.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +3.94% 30 jours $ -0.0000529597 -2.62% 60 jours $ -0.0007110279 -35.27% 90 jours $ -0.0015295846597190228 -43.14%

Analyse de prix de TapSwapToken (TAPS)

Découvrez la dernière analyse de prix de TapSwapToken : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00193899$ 0.00193899 $ 0.00193899 Haut 24 h $ 0.00203351$ 0.00203351 $ 0.00203351 Sommet historique $ 0.01701854$ 0.01701854 $ 0.01701854 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) +3.94% Variation du prix (7 j) -10.91%

Informations de marché pour TapSwapToken (TAPS)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :