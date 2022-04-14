Tokenomics de Tard (TARD)
Informations sur Tard (TARD)
I'm just a Tard aiming for for the moon.
meet Tard
Meet $TARD, the ultimate symbol of the degen lifestyle embraced by memecoin traders. Inspired by the indestructible water bear, our character is a chubby, carefree tardigrade who trades coins and lives the high life. Born on the Solana Blockchain, $TARD is not just any token; it’s a tribute to the highs, lows, and sheer absurdity of the memecoin world. Whether he's diving into risky trades or basking in the glow of his latest gains, $TARD is here to remind us all that in the world of crypto, sometimes you win, sometimes you lose, but we are just Tards in the end. Join the $TARD community and embrace the tard in you.
Tokenomics et analyse de prix de Tard (TARD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Tard (TARD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Tard (TARD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Tard (TARD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TARD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TARD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TARD, explorez le prix en direct du token TARD !
Prévision du prix de TARD
Vous voulez savoir dans quelle direction TARD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TARD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.