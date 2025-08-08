Qu'est-ce que TBCC (TBCC)

TBCC – is an eco-system that consists of TBCC token and TBCC Exchange – the best cryptocurrency exchange with the biggest liquidity pool. TBCC token is a utility token that was issued by TBCC development team. It works under the standards of BEP20 blockchain Binance Smart Chain. You can use it for trading and investing in it. TBCC token was made with the purpose of facilitating the adoption, use, and distribution of stablecoins, Open Finance, cryptocurrencies, and DeFi solutions. The transactions of TBCC tokens are fast, cheap, secure and are supported by a huge and professional development team. The market price of the TBCC token is based on the demand, that is why it can't be stable or backed by anything. TBCC token is represented on different exchanges both centralized and decentralized.

Ressource de TBCC (TBCC) Site officiel

Tokenomics de TBCC (TBCC)

Comprendre la tokenomics de TBCC (TBCC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TBCC !