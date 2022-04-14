Tokenomics de TBCC (TBCC)
TBCC – is an eco-system that consists of TBCC token and TBCC Exchange – the best cryptocurrency exchange with the biggest liquidity pool.
TBCC token is a utility token that was issued by TBCC development team. It works under the standards of BEP20 blockchain Binance Smart Chain. You can use it for trading and investing in it. TBCC token was made with the purpose of facilitating the adoption, use, and distribution of stablecoins, Open Finance, cryptocurrencies, and DeFi solutions. The transactions of TBCC tokens are fast, cheap, secure and are supported by a huge and professional development team. The market price of the TBCC token is based on the demand, that is why it can't be stable or backed by anything. TBCC token is represented on different exchanges both centralized and decentralized.
Tokenomics et analyse de prix de TBCC (TBCC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TBCC (TBCC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de TBCC (TBCC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TBCC (TBCC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TBCC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TBCC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TBCC, explorez le prix en direct du token TBCC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.