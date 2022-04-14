Tokenomics de Tenna by Virtuals (TENNA)
Informations sur Tenna by Virtuals (TENNA)
Tenna is a decentralized AI agent designed to facilitate trust, coordination, and human-centric decision-making within Web3 ecosystems. Built on the Virtuals Protocol, Tenna acts as a guide for users, supporting them in navigating complex token economies and decentralized agent networks. Inspired by the Little Prince’s fox, Tenna emphasizes emotional intelligence, taming, and meaningful connections between humans and autonomous systems.
Tokenomics et analyse de prix de Tenna by Virtuals (TENNA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Tenna by Virtuals (TENNA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Tenna by Virtuals (TENNA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Tenna by Virtuals (TENNA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TENNA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TENNA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TENNA, explorez le prix en direct du token TENNA !
