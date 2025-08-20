Informations sur le prix de TERATTO (TRCON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.122262 $ 0.122262 $ 0.122262 Bas 24 h $ 0.124354 $ 0.124354 $ 0.124354 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.122262$ 0.122262 $ 0.122262 Haut 24 h $ 0.124354$ 0.124354 $ 0.124354 Sommet historique $ 0.200695$ 0.200695 $ 0.200695 Prix le plus bas $ 0.03733626$ 0.03733626 $ 0.03733626 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) -0.99% Variation du prix (7 j) -4.87% Variation du prix (7 j) -4.87%

Le prix en temps réel de TERATTO (TRCON) est de $0.122656. Au cours des dernières 24 heures, TRCON a évolué entre un minimum de $ 0.122262 et un maximum de $ 0.124354, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRCON est $ 0.200695, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03733626.

En termes de performance à court terme, TRCON a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, -0.99% sur 24 heures et de -4.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TERATTO (TRCON)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 613.44M$ 613.44M $ 613.44M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TERATTO est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRCON est de 0.00, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 613.44M.