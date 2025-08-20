Informations sur le prix de Term Finance (TERM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Bas 24 h $ 0.489716 $ 0.489716 $ 0.489716 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.45$ 0.45 $ 0.45 Haut 24 h $ 0.489716$ 0.489716 $ 0.489716 Sommet historique $ 16.7$ 16.7 $ 16.7 Prix le plus bas $ 0.337416$ 0.337416 $ 0.337416 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -2.50% Variation du prix (7 j) -5.07% Variation du prix (7 j) -5.07%

Le prix en temps réel de Term Finance (TERM) est de $0.477405. Au cours des dernières 24 heures, TERM a évolué entre un minimum de $ 0.45 et un maximum de $ 0.489716, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TERM est $ 16.7, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.337416.

En termes de performance à court terme, TERM a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -2.50% sur 24 heures et de -5.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Term Finance (TERM)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.74M$ 47.74M $ 47.74M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Term Finance est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TERM est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.74M.