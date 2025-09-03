Informations sur le prix de Terner (TERNER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000524 $ 0.00000524 $ 0.00000524 Bas 24 h $ 0.00000935 $ 0.00000935 $ 0.00000935 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000524$ 0.00000524 $ 0.00000524 Haut 24 h $ 0.00000935$ 0.00000935 $ 0.00000935 Sommet historique $ 0.00007762$ 0.00007762 $ 0.00007762 Prix le plus bas $ 0.00000524$ 0.00000524 $ 0.00000524 Variation du prix (1 h) +1.41% Changement de prix (1J) -28.86% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Terner (TERNER) est de $0.00000562. Au cours des dernières 24 heures, TERNER a évolué entre un minimum de $ 0.00000524 et un maximum de $ 0.00000935, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TERNER est $ 0.00007762, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000524.

En termes de performance à court terme, TERNER a évolué de +1.41% au cours de la dernière heure, -28.86% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Terner (TERNER)

Capitalisation boursière $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Terner est de $ 5.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TERNER est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.62K.