Informations sur le prix de Tesseract (T4D) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.712391 $ 0.712391 $ 0.712391 Bas 24 h $ 0.722336 $ 0.722336 $ 0.722336 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.712391$ 0.712391 $ 0.712391 Haut 24 h $ 0.722336$ 0.722336 $ 0.722336 Sommet historique $ 0.999671$ 0.999671 $ 0.999671 Prix le plus bas $ 0.646651$ 0.646651 $ 0.646651 Variation du prix (1 h) -0.52% Changement de prix (1J) +0.49% Variation du prix (7 j) -0.20% Variation du prix (7 j) -0.20%

Le prix en temps réel de Tesseract (T4D) est de $0.718579. Au cours des dernières 24 heures, T4D a évolué entre un minimum de $ 0.712391 et un maximum de $ 0.722336, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de T4D est $ 0.999671, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.646651.

En termes de performance à court terme, T4D a évolué de -0.52% au cours de la dernière heure, +0.49% sur 24 heures et de -0.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tesseract (T4D)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 718.58M$ 718.58M $ 718.58M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Tesseract est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de T4D est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 718.58M.