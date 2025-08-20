En savoir plus sur $TD

Logo de The Big Red

Prix de The Big Red ($TD)

Non listé

Prix en temps réel : 1 $TD à USD

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
Graphique du prix de The Big Red ($TD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-20 12:07:11 (UTC+8)

Informations sur le prix de The Big Red ($TD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-1.28%

-99.32%

-99.32%

Le prix en temps réel de The Big Red ($TD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $TD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $TD est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $TD a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, -1.28% sur 24 heures et de -99.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Big Red ($TD)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 12.11K
$ 12.11K$ 12.11K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de The Big Red est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $TD est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.11K.

Historique du prix de The Big Red ($TD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de The Big Red en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The Big Red en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The Big Red en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The Big Red en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-1.28%
30 jours$ 0-99.46%
60 jours$ 0-99.50%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que The Big Red ($TD)

Big Red: Meme | RWA - Harness Racing Backed by Blockchain and Community Big Red ($TD) integrates harness racing with blockchain technology on the AVAX chain, linking real-world performance with digital assets. The ecosystem is centered around weekly harness races, where race earnings are reinvested through $AVAX into $TD buybacks, maintaining steady trading volume and supporting a deflationary token model. NFT holders own digital assets tied to the Big Red racing stable, earning rewards from race winnings and benefiting from increased value as the stable expands. The Big Red dApp provides a transparent platform for users to track race results, monitor payouts and access staking rewards directly tied to race performance. A burnt contract mechanism further supports the ecosystem by reducing token supply, reinforcing deflationary tokenomics The project will implement DAO governance, giving token holders voting rights on key decisions, including stable expansion, reinvestment strategies and system upgrades, ensuring community participation in project direction. Big Red combines blockchain with real-world harness racing, offering a sustainable and transparent system for token and NFT holders, independent of broader market conditions.

Ressource de The Big Red ($TD)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de The Big Red (USD)

Combien vaudra The Big Red ($TD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Big Red ($TD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Big Red.

Consultez la prévision de prix de The Big Red maintenant !

$TD en devises locales

Tokenomics de The Big Red ($TD)

Comprendre la tokenomics de The Big Red ($TD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $TD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Big Red ($TD)

Combien vaut The Big Red ($TD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de $TD en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de $TD à USD ?
Le prix actuel de $TD en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de The Big Red ?
La capitalisation boursière de $TD est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de $TD ?
L'offre en circulation de $TD est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de $TD ?
$TD a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de $TD ?
$TD a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de $TD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour $TD est de -- USD.
Est-ce que $TD va augmenter cette année ?
$TD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de $TD pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-20 12:07:11 (UTC+8)

