Big Red: Meme | RWA - Harness Racing Backed by Blockchain and Community
Big Red ($TD) integrates harness racing with blockchain technology on the AVAX chain, linking real-world performance with digital assets.
The ecosystem is centered around weekly harness races, where race earnings are reinvested through $AVAX into $TD buybacks, maintaining steady trading volume and supporting a deflationary token model. NFT holders own digital assets tied to the Big Red racing stable, earning rewards from race winnings and benefiting from increased value as the stable expands.
The Big Red dApp provides a transparent platform for users to track race results, monitor payouts and access staking rewards directly tied to race performance. A burnt contract mechanism further supports the ecosystem by reducing token supply, reinforcing deflationary tokenomics The project will implement DAO governance, giving token holders voting rights on key decisions, including stable expansion, reinvestment strategies and system upgrades, ensuring community participation in project direction.
Big Red combines blockchain with real-world harness racing, offering a sustainable and transparent system for token and NFT holders, independent of broader market conditions.
Tokenomics et analyse de prix de The Big Red ($TD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de The Big Red ($TD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de The Big Red ($TD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de The Big Red ($TD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $TD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $TD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.