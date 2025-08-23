Informations sur le prix de THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000997 $ 0.00000997 $ 0.00000997 Bas 24 h $ 0.00001028 $ 0.00001028 $ 0.00001028 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000997$ 0.00000997 $ 0.00000997 Haut 24 h $ 0.00001028$ 0.00001028 $ 0.00001028 Sommet historique $ 0.00051826$ 0.00051826 $ 0.00051826 Prix le plus bas $ 0.00000625$ 0.00000625 $ 0.00000625 Variation du prix (1 h) -0.60% Changement de prix (1J) +1.34% Variation du prix (7 j) +19.37% Variation du prix (7 j) +19.37%

Le prix en temps réel de THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) est de $0.00001011. Au cours des dernières 24 heures, BOSSCOQ a évolué entre un minimum de $ 0.00000997 et un maximum de $ 0.00001028, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOSSCOQ est $ 0.00051826, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000625.

En termes de performance à court terme, BOSSCOQ a évolué de -0.60% au cours de la dernière heure, +1.34% sur 24 heures et de +19.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,249,998,635.98 1,249,998,635.98 1,249,998,635.98

La capitalisation boursière actuelle de THE COQ FATHER BOSS est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOSSCOQ est de 0.00, avec une offre totale de 1249998635.98. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.63K.