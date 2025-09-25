Le prix en temps réel de The First Play est aujourd'hui de 0.00007745 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de 1ST à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix 1ST facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de The First Play est aujourd'hui de 0.00007745 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de 1ST à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix 1ST facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur 1ST

Informations sur le prix de 1ST

Site officiel de 1ST

Tokenomics de 1ST

Prévisions de prix de 1ST

Prix de The First Play (1ST)

Prix en temps réel : 1 1ST à USD

+69.50%1D
USD
Graphique du prix de The First Play (1ST) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:43:05 (UTC+8)

Informations sur le prix de The First Play (1ST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00004512
Bas 24 h
$ 0.00010884
Haut 24 h

$ 0.00004512

$ 0.00010884

$ 0.00010884

$ 0.00004512

-10.11%

+71.66%

--

--

Le prix en temps réel de The First Play (1ST) est de $0.00007745. Au cours des dernières 24 heures, 1ST a évolué entre un minimum de $ 0.00004512 et un maximum de $ 0.00010884, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 1ST est $ 0.00010884, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004512.

En termes de performance à court terme, 1ST a évolué de -10.11% au cours de la dernière heure, +71.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The First Play (1ST)

$ 77.62K

--
----

$ 77.62K

999.96M

999,959,228.296933

La capitalisation boursière actuelle de The First Play est de $ 77.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1ST est de 999.96M, avec une offre totale de 999959228.296933. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 77.62K.

Historique du prix de The First Play (1ST) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de The First Play en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The First Play en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The First Play en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The First Play en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+71.66%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que The First Play (1ST)

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de The First Play (1ST)

Site officiel

Prévision de prix de The First Play (USD)

Combien vaudra The First Play (1ST) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The First Play (1ST) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The First Play.

Consultez la prévision de prix de The First Play maintenant !

1ST en devises locales

Tokenomics de The First Play (1ST)

Comprendre la tokenomics de The First Play (1ST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 1ST !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The First Play (1ST)

Combien vaut The First Play (1ST) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de 1ST en USD est de 0.00007745 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de 1ST à USD ?
Le prix actuel de 1ST en USD est $ 0.00007745. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de The First Play ?
La capitalisation boursière de 1ST est de $ 77.62K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de 1ST ?
L'offre en circulation de 1ST est de 999.96M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de 1ST ?
1ST a atteint un prix ATH de 0.00010884 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de 1ST ?
1ST a vu un prix ATL de 0.00004512 USD.
Quel est le volume de trading de 1ST ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour 1ST est de -- USD.
Est-ce que 1ST va augmenter cette année ?
1ST pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de 1ST pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur The First Play (1ST)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.