Informations sur le prix de the mascot of crypto (CANDLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001839 $ 0.00001839 $ 0.00001839 Bas 24 h $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001839$ 0.00001839 $ 0.00001839 Haut 24 h $ 0.0000295$ 0.0000295 $ 0.0000295 Sommet historique $ 0.0000295$ 0.0000295 $ 0.0000295 Prix le plus bas $ 0.00001839$ 0.00001839 $ 0.00001839 Variation du prix (1 h) -5.22% Changement de prix (1J) +49.95% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de the mascot of crypto (CANDLE) est de $0.00002757. Au cours des dernières 24 heures, CANDLE a évolué entre un minimum de $ 0.00001839 et un maximum de $ 0.0000295, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CANDLE est $ 0.0000295, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001839.

En termes de performance à court terme, CANDLE a évolué de -5.22% au cours de la dernière heure, +49.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour the mascot of crypto (CANDLE)

Capitalisation boursière $ 27.57K$ 27.57K $ 27.57K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 27.57K$ 27.57K $ 27.57K Offre en circulation 999.83M 999.83M 999.83M Offre totale 999,828,192.765391 999,828,192.765391 999,828,192.765391

La capitalisation boursière actuelle de the mascot of crypto est de $ 27.57K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CANDLE est de 999.83M, avec une offre totale de 999828192.765391. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 27.57K.