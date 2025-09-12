Qu'est-ce que The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows. More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide. Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de The Odor (ODOR) Site officiel

Prévision de prix de The Odor (USD)

Combien vaudra The Odor (ODOR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Odor (ODOR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Odor.

Consultez la prévision de prix de The Odor maintenant !

ODOR en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de The Odor (ODOR)

Comprendre la tokenomics de The Odor (ODOR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ODOR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Odor (ODOR) Combien vaut The Odor (ODOR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ODOR en USD est de 0.00032024 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ODOR à USD ? $ 0.00032024 . Consultez le Le prix actuel de ODOR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de The Odor ? La capitalisation boursière de ODOR est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ODOR ? L'offre en circulation de ODOR est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ODOR ? ODOR a atteint un prix ATH de 0.00037921 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ODOR ? ODOR a vu un prix ATL de 0.00027308 USD . Quel est le volume de trading de ODOR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ODOR est de -- USD . Est-ce que ODOR va augmenter cette année ? ODOR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ODOR pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur The Odor (ODOR)