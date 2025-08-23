Qu'est-ce que The Phoenix (FIRE)

Phoenix Community Capital is a community investment project focused on using a shared asset pool to perform on-chain and off-chain investments into yield bearing instruments. The large capital pool of community assets allows Phoenix Community Capital to pursue large scale and exclusive investments not available to the average investor. As such, the returns on the investments are paid back to the community through a profit release into the token exchange for community members to take advantage of. The biggest unique offering of Phoenix Community Capital is the in house incubation program where the management team works with individuals from the community to fund, create, and manage new projects and endeavors with high percentage profit sharing to the community.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de The Phoenix (FIRE) Site officiel

Prévision de prix de The Phoenix (USD)

Combien vaudra The Phoenix (FIRE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Phoenix (FIRE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Phoenix.

Consultez la prévision de prix de The Phoenix maintenant !

FIRE en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de The Phoenix (FIRE)

Comprendre la tokenomics de The Phoenix (FIRE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FIRE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Phoenix (FIRE) Combien vaut The Phoenix (FIRE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FIRE en USD est de 0.229961 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FIRE à USD ? $ 0.229961 . Consultez le Le prix actuel de FIRE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de The Phoenix ? La capitalisation boursière de FIRE est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FIRE ? L'offre en circulation de FIRE est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FIRE ? FIRE a atteint un prix ATH de 813.37 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FIRE ? FIRE a vu un prix ATL de 0.090635 USD . Quel est le volume de trading de FIRE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FIRE est de -- USD . Est-ce que FIRE va augmenter cette année ? FIRE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FIRE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur The Phoenix (FIRE)