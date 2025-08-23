Qu'est-ce que The Winners Circle (HRSE)

Turning punters into fanatics. The Winners Circle ecosystem offers horseracing fans the opportunity to own shares in real horses, earn $HRSE tokens through prediction games and improve their betting results through our AI agent tipster Ava Stallion. The $HRSE token is the currency of the ecosystem and as the roadmap progresses value will increasingly accrue to $HRSE through the following mechanisms... 1. 100% of the profit from Ava's bets will be used to buy and burn $HRSE tokens. Track her progress here https://avatracker.xyz/ https://x.com/AvaStallion 2. Fans who stake their $HRSE will receive a 5% APR, rewards in the upcoming Racehorse Manager game and a share in the winnings from the project's racehorse named 'The HRSE Horse' https://www.skysports.com/racing/form-profiles/horse/1312855/the-hrse-horse 3. The upcoming launch of the Racehorse Manager game will enable fans to compete for $HRSE rewards with TWC taking a small % of the HRSE entry fees from each race. The Winner’s Circle offers racing fans unique opportunities such as discounts on racehorse ownership syndicate shares, becoming a manager in a fantasy prediction game, governance voting on crucial team decisions, and more.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de The Winners Circle (HRSE) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de The Winners Circle (USD)

Combien vaudra The Winners Circle (HRSE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Winners Circle (HRSE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Winners Circle.

Consultez la prévision de prix de The Winners Circle maintenant !

HRSE en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de The Winners Circle (HRSE)

Comprendre la tokenomics de The Winners Circle (HRSE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HRSE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Winners Circle (HRSE) Combien vaut The Winners Circle (HRSE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HRSE en USD est de 0.00099805 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de HRSE à USD ? $ 0.00099805 . Consultez le Le prix actuel de HRSE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de The Winners Circle ? La capitalisation boursière de HRSE est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de HRSE ? L'offre en circulation de HRSE est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HRSE ? HRSE a atteint un prix ATH de 0.04878305 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HRSE ? HRSE a vu un prix ATL de 0.00097696 USD . Quel est le volume de trading de HRSE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HRSE est de -- USD . Est-ce que HRSE va augmenter cette année ? HRSE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HRSE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur The Winners Circle (HRSE)