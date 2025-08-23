En savoir plus sur HRSE

Prix de The Winners Circle (HRSE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 HRSE à USD

$0.00099805
$0.00099805$0.00099805
0.00%1D
mexc
USD
Graphique du prix de The Winners Circle (HRSE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-23 09:13:52 (UTC+8)

Informations sur le prix de The Winners Circle (HRSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04878305
$ 0.04878305$ 0.04878305

$ 0.00097696
$ 0.00097696$ 0.00097696

--

--

+1.76%

+1.76%

Le prix en temps réel de The Winners Circle (HRSE) est de $0.00099805. Au cours des dernières 24 heures, HRSE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HRSE est $ 0.04878305, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00097696.

En termes de performance à court terme, HRSE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +1.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Winners Circle (HRSE)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 66.87K
$ 66.87K$ 66.87K

0.00
0.00 0.00

67,000,000.0
67,000,000.0 67,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de The Winners Circle est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HRSE est de 0.00, avec une offre totale de 67000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 66.87K.

Historique du prix de The Winners Circle (HRSE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de The Winners Circle en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The Winners Circle en USD était de $ -0.0000310464.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The Winners Circle en USD était de $ -0.0005702213.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The Winners Circle en USD était de $ -0.002644932657533097.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ -0.0000310464-3.11%
60 jours$ -0.0005702213-57.13%
90 jours$ -0.002644932657533097-72.60%

Qu'est-ce que The Winners Circle (HRSE)

Turning punters into fanatics. The Winners Circle ecosystem offers horseracing fans the opportunity to own shares in real horses, earn $HRSE tokens through prediction games and improve their betting results through our AI agent tipster Ava Stallion. The $HRSE token is the currency of the ecosystem and as the roadmap progresses value will increasingly accrue to $HRSE through the following mechanisms... 1. 100% of the profit from Ava's bets will be used to buy and burn $HRSE tokens. Track her progress here https://avatracker.xyz/ https://x.com/AvaStallion 2. Fans who stake their $HRSE will receive a 5% APR, rewards in the upcoming Racehorse Manager game and a share in the winnings from the project's racehorse named 'The HRSE Horse' https://www.skysports.com/racing/form-profiles/horse/1312855/the-hrse-horse 3. The upcoming launch of the Racehorse Manager game will enable fans to compete for $HRSE rewards with TWC taking a small % of the HRSE entry fees from each race. The Winner’s Circle offers racing fans unique opportunities such as discounts on racehorse ownership syndicate shares, becoming a manager in a fantasy prediction game, governance voting on crucial team decisions, and more.

Ressource de The Winners Circle (HRSE)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de The Winners Circle (USD)

Combien vaudra The Winners Circle (HRSE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Winners Circle (HRSE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Winners Circle.

Consultez la prévision de prix de The Winners Circle maintenant !

HRSE en devises locales

Tokenomics de The Winners Circle (HRSE)

Comprendre la tokenomics de The Winners Circle (HRSE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HRSE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Winners Circle (HRSE)

Combien vaut The Winners Circle (HRSE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HRSE en USD est de 0.00099805 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HRSE à USD ?
Le prix actuel de HRSE en USD est $ 0.00099805. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de The Winners Circle ?
La capitalisation boursière de HRSE est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HRSE ?
L'offre en circulation de HRSE est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HRSE ?
HRSE a atteint un prix ATH de 0.04878305 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HRSE ?
HRSE a vu un prix ATL de 0.00097696 USD.
Quel est le volume de trading de HRSE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HRSE est de -- USD.
Est-ce que HRSE va augmenter cette année ?
HRSE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HRSE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur The Winners Circle (HRSE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-22 14:14:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits de Bitcoin reprend, avec un transfert net sortant de 1 858,51 BTC des CEXs au cours des dernières 24 heures
08-22 05:17:00Mises à jour de l'industrie
Le momentum de retrait d'Ethereum ralentit, avec un afflux net de 115 200 ETH vers les CEX au cours des dernières 24 heures
08-20 18:39:00Points de vue d'experts
Président de la SEC américaine : Seuls quelques Tokens répondent à la définition des valeurs mobilières, une nouvelle ère pour l'industrie Crypto est arrivée
08-20 09:25:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies continue de baisser, Ethereum chute à 4 100 $, Bitcoin tombe sous les 113 000 $
08-20 02:24:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des crypto chute sur toute la ligne, 291 millions de dollars de positions longues liquidées sur les exchanges au cours des dernières 24 heures
08-19 15:30:00Mises à jour de l'industrie
Repli du marché après Bitcoin, focus sur le discours de Powell ce vendredi

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.