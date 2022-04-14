Tokenomics de The Winners Circle (HRSE)
Informations sur The Winners Circle (HRSE)
Turning punters into fanatics. The Winners Circle ecosystem offers horseracing fans the opportunity to own shares in real horses, earn $HRSE tokens through prediction games and improve their betting results through our AI agent tipster Ava Stallion.
The $HRSE token is the currency of the ecosystem and as the roadmap progresses value will increasingly accrue to $HRSE through the following mechanisms...
- 100% of the profit from Ava's bets will be used to buy and burn $HRSE tokens. Track her progress here https://avatracker.xyz/ https://x.com/AvaStallion
- Fans who stake their $HRSE will receive a 5% APR, rewards in the upcoming Racehorse Manager game and a share in the winnings from the project's racehorse named 'The HRSE Horse' https://www.skysports.com/racing/form-profiles/horse/1312855/the-hrse-horse
- The upcoming launch of the Racehorse Manager game will enable fans to compete for $HRSE rewards with TWC taking a small % of the HRSE entry fees from each race.
The Winner’s Circle offers racing fans unique opportunities such as discounts on racehorse ownership syndicate shares, becoming a manager in a fantasy prediction game, governance voting on crucial team decisions, and more.
Tokenomics et analyse de prix de The Winners Circle (HRSE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de The Winners Circle (HRSE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de The Winners Circle (HRSE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
