Informations sur le prix de ThorFi (THOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01268953 $ 0.01268953 $ 0.01268953 Bas 24 h $ 0.01447613 $ 0.01447613 $ 0.01447613 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01268953$ 0.01268953 $ 0.01268953 Haut 24 h $ 0.01447613$ 0.01447613 $ 0.01447613 Sommet historique $ 449.05$ 449.05 $ 449.05 Prix le plus bas $ 0.00802051$ 0.00802051 $ 0.00802051 Variation du prix (1 h) -0.39% Changement de prix (1J) +10.52% Variation du prix (7 j) +6.38% Variation du prix (7 j) +6.38%

Le prix en temps réel de ThorFi (THOR) est de $0.01431194. Au cours des dernières 24 heures, THOR a évolué entre un minimum de $ 0.01268953 et un maximum de $ 0.01447613, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de THOR est $ 449.05, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00802051.

En termes de performance à court terme, THOR a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, +10.52% sur 24 heures et de +6.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ThorFi (THOR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 292.62K$ 292.62K $ 292.62K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 20,456,743.0 20,456,743.0 20,456,743.0

La capitalisation boursière actuelle de ThorFi est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de THOR est de 0.00, avec une offre totale de 20456743.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 292.62K.