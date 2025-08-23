Qu'est-ce que ThreeFold (TFT)

What is ThreeFold (TFT)? Founded in 2016, ThreeFold is a fully comprehensive peer-to-peer Internet and Cloud stack that enables universal access to a smart contract-based infrastructure. According to its documentation, ThreeFold allows any current or future digital workload including blockchains, IoT networks, oracles, decentralized organizations and applications, to be hosted natively on their tamper-proof and ultra-efficient decentralised infrastructure. ThreeFold is driven by an open-source community of projects, stack developers, node operators, infrastructure experts and more. They focus on protecting the vision of a truly decentralized Internet infrastructure that is available, accessible and affordable to everyone, everywhere. The ThreeFold Token (TFT) is a utility token that was designed to ensure anyone can participate in exchanging Internet and Cloud resources in the network without intermediaries. It incentivises node operators with monthly income and is used by developers to build and run workloads. Learn more about ThreeFold on their [website](https://threefold.io/). Who are the founders of ThreeFold? Kristof de Spiegeleer is a co-founder and CEO at ThreeFold. After completing his masters degree in computer engineering at the university of Gent, de Spiegeleer started building the first data center in Europe with PSI Net in the mid 90s. Followingly, he founded many ventures that brought significant improvements to cloud automation and Internet storage. These were then acquired by Symantec, Verizon, Oracle, TeleNet and more. In 2014, he started meeting other industry experts and co-founders of ThreeFold such as Adnan Fatayerji, Weynand Kuijpers, Owen Kemp and many more. Together, they decided to start from scratch and build the most decentralized Internet and Cloud infrastructure to power the web3 and web4 era. What makes ThreeFold Unique? ThreeFold is the first blockchain-enabled infrastructure to start from scratch on the Linux Kernel. Only by doing so could they eliminate unnecessary code and backdoors that impacted efficiency and security in the current Internet and Cloud models. ThreeFold’s state-of-the-art technology enables quantum security and up to 10x energy savings for storage workloads. With solutions highlighted by a game-changing quantum-safe storage system, a next-generation docker container environment and a secure peer-to-peer network, what they created is the most comprehensive, secure and decentralized Internet and cloud infrastructure in the world. They integrated with industry-leading tools and frameworks, and anything that runs on Linux can run on ThreeFold’s operating system. More than just an Internet or Cloud project, ThreeFold represents the substrate for the decentralized Internet and cloud. How many ThreeFold Tokens are in circulation? TFT listed on Liquid exchange in June 2020 and announced a total and maximum supply of 4,000,000,000 TFT tokens. The current supply and token distribution can be tracked in [ThreeFold Library](https://library.threefold.me/info/tfgrid/#/tokens/token_overview). According to the documentation, 75% of the total token supply will go towards node operators and the incentivization of the ecosystem. Another 19% of TFT tokens support the continued development of the ThreeFold ecosystem and technology. Lastly, the remaining 6% of the total token supply is allocated to incentivise contributors, founders and team. Where can you buy ThreeFold Tokens? TFT is available on several exchanges and Defi platforms today. ThreeFold aims to incentivise its TFT ecosystem growth towards Defi to remain in alignment with the ecosystem’s values and beliefs. The main platform to buy TFT is PancakeSwap. Other platforms: [1inch](https://app.1inch.io/#/56/swap/BNB/TFT) [Liquid](https://app.liquid.com/exchange/TFTUSDT) [BTC-Alpha](https://btc-alpha.com/en/trade/TFT_BTC) It is important to consider the fact that investing in cryptocurrency carries risk, just like any other investment.

Combien vaut ThreeFold (TFT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de TFT en USD est de 0.00426137 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de TFT à USD ? $ 0.00426137 . Consultez le Le prix actuel de TFT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ThreeFold ? La capitalisation boursière de TFT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de TFT ? L'offre en circulation de TFT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TFT ? TFT a atteint un prix ATH de 0.23127 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TFT ? TFT a vu un prix ATL de 0.00333152 USD . Quel est le volume de trading de TFT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TFT est de -- USD . Est-ce que TFT va augmenter cette année ? TFT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TFT pour une analyse plus approfondie.

