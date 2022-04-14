Tokenomics de Thug Life (THUG)

Découvrez les informations clés sur Thug Life (THUG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Thug Life (THUG)

What is the project about?

Thug Life Token (THUG) The baller's meme coin. Get gangsta in this market and pimp out your money game.

What makes your project unique?

$THUG ain't just a token; it's a movement fueled by humor, brotherhood, and the struggle of hustlin' in this crypto game. Rollin' with meme wizards and crypto fanatics, $THUG represents the tough love of the internet: resilience, comedy, and trolling. Playin’ can make you rich, even if you bought the top. Join the $THUG movement, get that FOMO, turn screw-ups into profits. We turn past losses into future wins. Thug Life is the new come-up, homie!

History of your project.

$THUG got played at the peak, huh? Your favorite influencer played you for a fool, used you as a cashout tool, leaving your bags worthless while they caked up. We feel your pain, man, and we got your back.

Site officiel :
https://thuglifetoken.com/
Livre blanc :
https://thuglifetoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf

Tokenomics et analyse de prix de Thug Life (THUG)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Thug Life (THUG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Offre totale :
$ 4.20B
$ 4.20B$ 4.20B
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 127.36K
$ 127.36K$ 127.36K
Sommet historique :
$ 0.00073663
$ 0.00073663$ 0.00073663
Bas historique :
$ 0.00001018
$ 0.00001018$ 0.00001018
Prix actuel :
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics de Thug Life (THUG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Thug Life (THUG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens THUG qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens THUG pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de THUG, explorez le prix en direct du token THUG !

Prévision du prix de THUG

Vous voulez savoir dans quelle direction THUG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de THUG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.