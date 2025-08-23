Informations sur le prix de Token Engineering Commons (TEC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.211481 $ 0.211481 $ 0.211481 Bas 24 h $ 0.216021 $ 0.216021 $ 0.216021 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.211481$ 0.211481 $ 0.211481 Haut 24 h $ 0.216021$ 0.216021 $ 0.216021 Sommet historique $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 Prix le plus bas $ 0.01647845$ 0.01647845 $ 0.01647845 Variation du prix (1 h) -0.49% Changement de prix (1J) +0.19% Variation du prix (7 j) +9.20% Variation du prix (7 j) +9.20%

Le prix en temps réel de Token Engineering Commons (TEC) est de $0.214124. Au cours des dernières 24 heures, TEC a évolué entre un minimum de $ 0.211481 et un maximum de $ 0.216021, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TEC est $ 8.65, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01647845.

En termes de performance à court terme, TEC a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, +0.19% sur 24 heures et de +9.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Token Engineering Commons (TEC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 330.89K$ 330.89K $ 330.89K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,545,335.78 1,545,335.78 1,545,335.78

La capitalisation boursière actuelle de Token Engineering Commons est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TEC est de 0.00, avec une offre totale de 1545335.78. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 330.89K.