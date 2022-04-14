Tokenomics de Traceva (TRCV)
Informations sur Traceva (TRCV)
modular protocol designed for allowing total control of digital identities, data, and interactions by users and autonomous agents
Traceva is a privacy-native, modular protocol designed for allowing total control of digital identities, data, and interactions by users and autonomous agents. It is built on top of advanced zero-knowledge cryptographic primitives. Traceva is a unified environment where identity verification, anonymous transactions, encrypted messaging, decentralized storage, and verifiable private access are enabled without compromising user anonymity or traceability.
The core goal of Traceva is building a decentralized, highly scalable solution for real issues of digital identity exposure, transactability, and data privacy. With zk-SNARKs and zk-STARKs cryptography, decentralized identifiers (DIDs), verifiable credentials (VCs), stealth addresses, and decentralized storage (IPFS/Filecoin/Arweave), all of your transactions in Traceva remain provable but invisible, enabling trust without disclosure.
Tokenomics et analyse de prix de Traceva (TRCV)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Traceva (TRCV), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Traceva (TRCV) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Traceva (TRCV) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TRCV qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TRCV pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TRCV, explorez le prix en direct du token TRCV !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.