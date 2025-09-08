Informations sur le prix de Tsunami (TSUNAMI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.110424 Haut 24 h $ 0.459561 Sommet historique $ 0.459561 Prix le plus bas $ 0.110424 Variation du prix (1 h) +4.89% Changement de prix (1J) -54.20% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Tsunami (TSUNAMI) est de $0.13308. Au cours des dernières 24 heures, TSUNAMI a évolué entre un minimum de $ 0.110424 et un maximum de $ 0.459561, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TSUNAMI est $ 0.459561, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.110424.

En termes de performance à court terme, TSUNAMI a évolué de +4.89% au cours de la dernière heure, -54.20% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tsunami (TSUNAMI)

Capitalisation boursière $ 127.23M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 127.23M Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,999,992.70723

La capitalisation boursière actuelle de Tsunami est de $ 127.23M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TSUNAMI est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999992.70723. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 127.23M.