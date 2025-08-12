Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de TBX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de TBX.

Le prix de TurboX (TBX) est actuellement de 0.134674 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de TBX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de TurboX (TBX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de TurboX en USD était de $ -0.003200957411141.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de TurboX en USD était de $ +0.0028496883.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de TurboX en USD était de $ -0.0094108575.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de TurboX en USD était de $ -0.09629242147299454.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.003200957411141 -2.32% 30 jours $ +0.0028496883 +2.12% 60 jours $ -0.0094108575 -6.98% 90 jours $ -0.09629242147299454 -41.69%

Analyse de prix de TurboX (TBX)

Découvrez la dernière analyse de prix de TurboX : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.132654$ 0.132654 $ 0.132654 Haut 24 h $ 0.137874$ 0.137874 $ 0.137874 Sommet historique $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Variation du prix (1 h) -1.00% Changement de prix (1J) -2.32% Variation du prix (7 j) +0.63%

Informations de marché pour TurboX (TBX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :