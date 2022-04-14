Tokenomics de TurboX (TBX)
Informations sur TurboX (TBX)
TurboDEX is the ultimate trading platform that brings together advanced tools and essential bots for all your financial market needs. Whether you are an experienced trader looking to refine your strategies or a beginner seeking guidance, TurboDEX is designed to empower you with the tools and resources to succeed. TurboDEX envisions empowering traders globally with advanced tools and promoting trading automation, aiming to fuel innovation, efficiency, and sustainable financial growth through both active trading and passive income opportunities.
Tokenomics et analyse de prix de TurboX (TBX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TurboX (TBX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de TurboX (TBX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TurboX (TBX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TBX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TBX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TBX, explorez le prix en direct du token TBX !
