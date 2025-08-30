Qu'est-ce que Turtle (TURTLE)

Turtle on Cro is a community-driven cryptocurrency project built on the Cronos blockchain, focusing on creating a sustainable ecosystem for decentralized finance (DeFi) and NFT integration. The project aims to provide a unique staking mechanism that rewards holders with passive income, while promoting eco-friendly blockchain practices. It will feature a governance model allowing token holders to vote on development proposals, fostering a transparent and inclusive community. The project also developed an NFT collection, blending financial utility with meme power. With a clear roadmap and active development, Turtle on Cro seeks to enhance the Cronos ecosystem's utility and adoption.

Ressource de Turtle (TURTLE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Turtle (TURTLE)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Turtle (TURTLE) Combien vaut Turtle (TURTLE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de TURTLE en USD est de 0.00024036 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de TURTLE à USD ? $ 0.00024036 . Consultez le Le prix actuel de TURTLE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Turtle ? La capitalisation boursière de TURTLE est de $ 241.25K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de TURTLE ? L'offre en circulation de TURTLE est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TURTLE ? TURTLE a atteint un prix ATH de 0.00030015 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TURTLE ? TURTLE a vu un prix ATL de 0.00022009 USD . Quel est le volume de trading de TURTLE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TURTLE est de -- USD . Est-ce que TURTLE va augmenter cette année ? TURTLE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TURTLE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Turtle (TURTLE)