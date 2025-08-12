Qu'est-ce que TWEET (TWEET)

$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).

Ressource de TWEET (TWEET) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de TWEET (TWEET)

Comprendre la tokenomics de TWEET (TWEET) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TWEET !