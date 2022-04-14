Tokenomics de TWEET (TWEET)
Informations sur TWEET (TWEET)
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
Tokenomics et analyse de prix de TWEET (TWEET)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TWEET (TWEET), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de TWEET (TWEET) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TWEET (TWEET) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TWEET qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TWEET pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TWEET, explorez le prix en direct du token TWEET !
Prévision du prix de TWEET
Vous voulez savoir dans quelle direction TWEET pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TWEET combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.