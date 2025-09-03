Informations sur le prix de U Coin (U) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00934814 $ 0.00934814 $ 0.00934814 Bas 24 h $ 0.00965815 $ 0.00965815 $ 0.00965815 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00934814$ 0.00934814 $ 0.00934814 Haut 24 h $ 0.00965815$ 0.00965815 $ 0.00965815 Sommet historique $ 0.064684$ 0.064684 $ 0.064684 Prix le plus bas $ 0.00933194$ 0.00933194 $ 0.00933194 Variation du prix (1 h) +0.68% Changement de prix (1J) +1.50% Variation du prix (7 j) -0.13% Variation du prix (7 j) -0.13%

Le prix en temps réel de U Coin (U) est de $0.00965639. Au cours des dernières 24 heures, U a évolué entre un minimum de $ 0.00934814 et un maximum de $ 0.00965815, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de U est $ 0.064684, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00933194.

En termes de performance à court terme, U a évolué de +0.68% au cours de la dernière heure, +1.50% sur 24 heures et de -0.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour U Coin (U)

Capitalisation boursière $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Offre en circulation 250.00M 250.00M 250.00M Offre totale 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de U Coin est de $ 2.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de U est de 250.00M, avec une offre totale de 250000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.41M.