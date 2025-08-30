Informations sur le prix de UNIT ($UNIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03569399 $ 0.03569399 $ 0.03569399 Bas 24 h $ 0.03860224 $ 0.03860224 $ 0.03860224 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03569399$ 0.03569399 $ 0.03569399 Haut 24 h $ 0.03860224$ 0.03860224 $ 0.03860224 Sommet historique $ 0.069578$ 0.069578 $ 0.069578 Prix le plus bas $ 0.02913261$ 0.02913261 $ 0.02913261 Variation du prix (1 h) +1.06% Changement de prix (1J) -3.35% Variation du prix (7 j) -12.58% Variation du prix (7 j) -12.58%

Le prix en temps réel de UNIT ($UNIT) est de $0.03729766. Au cours des dernières 24 heures, $UNIT a évolué entre un minimum de $ 0.03569399 et un maximum de $ 0.03860224, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $UNIT est $ 0.069578, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02913261.

En termes de performance à court terme, $UNIT a évolué de +1.06% au cours de la dernière heure, -3.35% sur 24 heures et de -12.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UNIT ($UNIT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de UNIT est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $UNIT est de 0.00, avec une offre totale de 250000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.32M.