Qu'est-ce que United Nations of Memes (UNOM)

The United Nations of Memes (UNOM) is the governing body of all meme nations — a global council where creativity, culture, and community unite under one banner. UNOM is more than just a project — it’s a movement to bring order, recognition, and power to the ever-expanding meme economy. In a world where memes drive culture, narratives, and even markets, UNOM stands as the central hub, bridging all meme tribes and ensuring that every nation of humor, satire, and art has a voice. Through governance, collaboration, and collective energy, UNOM empowers meme creators, traders, and communities to come together and shape the future of meme culture on the blockchain. Every meme nation is welcome, every story matters, and together we build a stronger, united ecosystem.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur United Nations of Memes (UNOM) Combien vaut United Nations of Memes (UNOM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de UNOM en USD est de 0.00011942 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de UNOM à USD ? $ 0.00011942 . Consultez le Le prix actuel de UNOM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de United Nations of Memes ? La capitalisation boursière de UNOM est de $ 11.94K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de UNOM ? L'offre en circulation de UNOM est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de UNOM ? UNOM a atteint un prix ATH de 0.151518 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de UNOM ? UNOM a vu un prix ATL de 0.00005442 USD . Quel est le volume de trading de UNOM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour UNOM est de -- USD . Est-ce que UNOM va augmenter cette année ? UNOM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de UNOM pour une analyse plus approfondie.

