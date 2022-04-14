Tokenomics de United Nations of Memes (UNOM)
The United Nations of Memes (UNOM) is the governing body of all meme nations — a global council where creativity, culture, and community unite under one banner.
UNOM is more than just a project — it’s a movement to bring order, recognition, and power to the ever-expanding meme economy. In a world where memes drive culture, narratives, and even markets, UNOM stands as the central hub, bridging all meme tribes and ensuring that every nation of humor, satire, and art has a voice.
Through governance, collaboration, and collective energy, UNOM empowers meme creators, traders, and communities to come together and shape the future of meme culture on the blockchain. Every meme nation is welcome, every story matters, and together we build a stronger, united ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de United Nations of Memes (UNOM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de United Nations of Memes (UNOM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de United Nations of Memes (UNOM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de United Nations of Memes (UNOM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens UNOM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens UNOM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.