Informations sur le prix de USDT yVault (YVUSDT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Bas 24 h $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Haut 24 h $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sommet historique $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Prix le plus bas $ 0.996016$ 0.996016 $ 0.996016 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +0.01% Variation du prix (7 j) -0.06% Variation du prix (7 j) -0.06%

Le prix en temps réel de USDT yVault (YVUSDT) est de $1.11. Au cours des dernières 24 heures, YVUSDT a évolué entre un minimum de $ 1.11 et un maximum de $ 1.11, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YVUSDT est $ 1.12, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.996016.

En termes de performance à court terme, YVUSDT a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +0.01% sur 24 heures et de -0.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USDT yVault (YVUSDT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 4,632,854.731561 4,632,854.731561 4,632,854.731561

La capitalisation boursière actuelle de USDT yVault est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YVUSDT est de 0.00, avec une offre totale de 4632854.731561. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.15M.