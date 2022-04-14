Tokenomics de USDV (USDV)
Informations sur USDV (USDV)
USDV is an overcollateralized stablecoin running on the Fantom, BNB, Venom and Ethereum blockchain. USDV is designed to maintain a stable value against the US dollar. Since USDV is pegged to the US dollar, it means that 1 USDV is equal to ~$1.
USDV is backed by a cryptocurrency collateral, which is held in an amount greater than the amount of stablecoins issued. Hence, when users deposit accepted digital assets (wBTC, wETH or FTM) as collateral into vaults, USDV is successfully minted. This is known as "overcollateralization" and is intended to provide a buffer against price fluctuations and ensure stability in the value of stablecoin.
Moreover, USDV is decentralized and non-custodial, i.e. only users have direct access to their funds. Users will not be charged any interest for minting USDV using vaults. That said, they can hold their collateral in vaults and use minted USDV without paying any interest.
Tokenomics et analyse de prix de USDV (USDV)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de USDV (USDV), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de USDV (USDV) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de USDV (USDV) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USDV qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USDV pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de USDV
Vous voulez savoir dans quelle direction USDV pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de USDV combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.