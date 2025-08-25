Qu'est-ce que uShark Token (USHARK)

uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.

Ressource de uShark Token (USHARK) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur uShark Token (USHARK) Combien vaut uShark Token (USHARK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de USHARK en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de USHARK à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de USHARK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de uShark Token ? La capitalisation boursière de USHARK est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de USHARK ? L'offre en circulation de USHARK est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USHARK ? USHARK a atteint un prix ATH de 0.03023908 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USHARK ? USHARK a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de USHARK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USHARK est de -- USD . Est-ce que USHARK va augmenter cette année ? USHARK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USHARK pour une analyse plus approfondie.

