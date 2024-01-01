Tokenomics de uShark Token (USHARK)
uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.
Tokenomics et analyse de prix de uShark Token (USHARK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de uShark Token (USHARK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de uShark Token (USHARK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de uShark Token (USHARK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USHARK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USHARK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de USHARK, explorez le prix en direct du token USHARK !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.