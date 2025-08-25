Qu'est-ce que Ushi (USHI)

$USHI is a key to the unique analytics tool for crypto space. Our product is artificial intelligence that can train itself using historical data from thousands of crypto social media channels, CEX and DEX exchanges, news websites etc. On a high level, it works by analyzing a data and looking for patterns that it can draw conclusions from. All subscriptions and additional services will be paid with $USHI wich will be burn. $USHI is our Main tokens and Main payment tokens on our platform and product in the future. With a fixed total Supply of 21,000,000,000 tokens and our burn functionality built into our contract, holders continue to gain value just by holding.

Ressource de Ushi (USHI) Site officiel

Prévision de prix de Ushi (USD)

USHI en devises locales

Tokenomics de Ushi (USHI)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ushi (USHI) Combien vaut Ushi (USHI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de USHI en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de USHI à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de USHI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Ushi ? La capitalisation boursière de USHI est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de USHI ? L'offre en circulation de USHI est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USHI ? USHI a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USHI ? USHI a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de USHI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USHI est de -- USD . Est-ce que USHI va augmenter cette année ? USHI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USHI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Ushi (USHI)