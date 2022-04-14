Tokenomics de Ushi (USHI)
Informations sur Ushi (USHI)
$USHI is a key to the unique analytics tool for crypto space. Our product is artificial intelligence that can train itself using historical data from thousands of crypto social media channels, CEX and DEX exchanges, news websites etc. On a high level, it works by analyzing a data and looking for patterns that it can draw conclusions from. All subscriptions and additional services will be paid with $USHI wich will be burn.
$USHI is our Main tokens and Main payment tokens on our platform and product in the future. With a fixed total Supply of 21,000,000,000 tokens and our burn functionality built into our contract, holders continue to gain value just by holding.
Tokenomics et analyse de prix de Ushi (USHI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ushi (USHI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Ushi (USHI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ushi (USHI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USHI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USHI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de USHI, explorez le prix en direct du token USHI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.