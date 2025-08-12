Prix de VAPE (VAPE)
Le prix de VAPE (VAPE) est actuellement de 0.308688 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VAPE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VAPE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VAPE.
Aujourd'hui, la variation du prix de VAPE en USD était de $ +0.00705096.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de VAPE en USD était de $ +0.0050693360.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de VAPE en USD était de $ +0.0529560437.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de VAPE en USD était de $ -0.0587700034827917.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00705096
|+2.34%
|30 jours
|$ +0.0050693360
|+1.64%
|60 jours
|$ +0.0529560437
|+17.16%
|90 jours
|$ -0.0587700034827917
|-15.99%
Découvrez la dernière analyse de prix de VAPE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.51%
+2.34%
+11.47%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
VAPE is the governance and utility token for VaporDEX, our decentralized exchange on the Avalanche network. As VaporDEX grows and evolves, VAPE will be an increasingly integral part of our DEX and ecosystem. Holding VAPE gives you access to participate in governance measures related to VaporDEX and VAPE itself — as well as giving you access to incremental value experiences that require VAPE to participate or benefit from. As VaporDEX and our ecosystem grows, VAPE will play a critical role in enabling our community to benefit from the value experiences that are available through our products, solutions, and services. With the VAPE token, we’re designing a token economy that is ideally suited to continually adapt and evolve with our macro ecosystem. VAPE’s role grows in the direction that the ecosystem grows. When you earn VAPE through one of its primary markets, it’s evidence and a celebration of you contributing value to your peer community through one or more ways. VAPE is not an incentive, it’s a reward. VAPE is not for everyone, its for anyone who adds value through our carefully designed products and value experiences.
