Tokenomics de VAPE (VAPE)
Informations sur VAPE (VAPE)
VAPE is the governance and utility token for VaporDEX, our decentralized exchange on the Avalanche network. As VaporDEX grows and evolves, VAPE will be an increasingly integral part of our DEX and ecosystem. Holding VAPE gives you access to participate in governance measures related to VaporDEX and VAPE itself — as well as giving you access to incremental value experiences that require VAPE to participate or benefit from.
As VaporDEX and our ecosystem grows, VAPE will play a critical role in enabling our community to benefit from the value experiences that are available through our products, solutions, and services. With the VAPE token, we’re designing a token economy that is ideally suited to continually adapt and evolve with our macro ecosystem. VAPE’s role grows in the direction that the ecosystem grows.
When you earn VAPE through one of its primary markets, it’s evidence and a celebration of you contributing value to your peer community through one or more ways. VAPE is not an incentive, it’s a reward. VAPE is not for everyone, its for anyone who adds value through our carefully designed products and value experiences.
Tokenomics et analyse de prix de VAPE (VAPE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de VAPE (VAPE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de VAPE (VAPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de VAPE (VAPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VAPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VAPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VAPE, explorez le prix en direct du token VAPE !
Prévision du prix de VAPE
Vous voulez savoir dans quelle direction VAPE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de VAPE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.