Tokenomics de VaporNodes (VPND)
Informations sur VaporNodes (VPND)
"VaporNodes is a hybrid NaaS + DaaS protocol where you get exposure to multi-chain DeFi protocols and Nodes, earning lifetime passive income by participating with a node. We aim to make DeFi affordable to everyone, that's why you can create a node starting from 1000 VPND.
If by chance you need to sell a large amount, $20K+, we recommend using out OTC option within our discord to help keep the protocol Healthy! https://discord.gg/TRAgAaNVku
When you create a node, you participate in the protocol saving you high fees, and being able to compound your yields easily.
VaporNodes will be controlled by governance, where everyone can make proposal and if you own a node you get a vote."
Tokenomics et analyse de prix de VaporNodes (VPND)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de VaporNodes (VPND), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de VaporNodes (VPND) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de VaporNodes (VPND) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VPND qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VPND pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.