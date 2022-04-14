Tokenomics de Vatan (VATAN)
Informations sur Vatan (VATAN)
What is VATAN?
The VATAN token ("Vatan") is the foundational asset of the Vatan ecosystem, a revolutionary platform designed to integrate blockchain technology into diverse industries. With its native blockchain, cryptocurrency exchange, NFT marketplace, payment gateway, and iGaming solutions, VATAN empowers users with unparalleled access to innovative decentralized services. This whitepaper outlines the core components of the Vatan ecosystem, the unique features of the VATAN token, and the vision for building a decentralized future.
Why Vatan Platform?
Vatan offers a wide and diverse range of gaming options. Over 5000 Casino Games Vatan casino offerings cover a variety of game types, including slots, table games (such as blackjack, roulette, and baccarat), and immersive live dealer games that bring the casino floor directly to your screen.
50+ Proprietary Games These are tailored for the growing crypto player base, including popular games like Plinko and Crash, which offer innovative, high-risk, high-reward gameplay ideal for cryptocurrency users.
Sports Betting Vatan also offers a comprehensive sportsbook with betting options for major leagues and events worldwide. From football to esports, we provide a seamless experience for sports enthusiasts.
Poker Variation Players can enjoy a variety of poker variants, including Texas Hold'em, Omaha, and exclusive tournament formats
Tokenomics et analyse de prix de Vatan (VATAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Vatan (VATAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Vatan (VATAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Vatan (VATAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VATAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VATAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VATAN, explorez le prix en direct du token VATAN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.