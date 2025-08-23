Informations sur le prix de vBSWAP (VBSWAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 19.08 $ 19.08 $ 19.08 Bas 24 h $ 20.4 $ 20.4 $ 20.4 Haut 24 h Bas 24 h $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Haut 24 h $ 20.4$ 20.4 $ 20.4 Sommet historique $ 14,149.68$ 14,149.68 $ 14,149.68 Prix le plus bas $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Variation du prix (1 h) +0.08% Changement de prix (1J) +6.14% Variation du prix (7 j) +7.35% Variation du prix (7 j) +7.35%

Le prix en temps réel de vBSWAP (VBSWAP) est de $20.26. Au cours des dernières 24 heures, VBSWAP a évolué entre un minimum de $ 19.08 et un maximum de $ 20.4, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VBSWAP est $ 14,149.68, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.7.

En termes de performance à court terme, VBSWAP a évolué de +0.08% au cours de la dernière heure, +6.14% sur 24 heures et de +7.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour vBSWAP (VBSWAP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 187.46K$ 187.46K $ 187.46K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 9,189.580514397107 9,189.580514397107 9,189.580514397107

La capitalisation boursière actuelle de vBSWAP est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VBSWAP est de 0.00, avec une offre totale de 9189.580514397107. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 187.46K.